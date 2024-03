Barra do Piraí: ‘Operação Limpeza: Dengue Zero’ chega ao Parque Santana

Barra do Piraí – Os agentes da Vigilância em Saúde da “Operação Limpeza: Dengue Zero” passaram pelo Parque Santana, neste sábado (23).

A operação da prefeitura de Barra do Piraí busca os focos do mosquito Aedes aegypti, fazendo varreduras pelas residências do bairro, além de reforçar com os moradores as orientações acerca do acúmulo de água parada.

Durante as ações, foram verificadas caixas d’águas, vasos de plantas, pneus, garrafas e quaisquer recipientes que possam conter água parada em um ambiente urbano.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, participou das ações e comentou um pouco sobre os esforços municipais para combater o mosquito da dengue.

“Estamos 100% mobiliz ados no combate à dengue, com agentes da Vigilância em Saúde espalhados por toda a cidade. O objetivo é um só: eliminar todo e qualquer foco do mosquito, fazendo uma varredura completa pelas residências. Se o mosquito não nasce, ele não mata”, disse o prefeito.