Barra do Piraí passa dos 700 casos confirmados do novo coronavírus; 639 estão recuperados

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 19:22 horas

Barra do Piraí – Município passou dos 700 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta semana, chegando a 726. Destes, 639 já estão recuperados da doença, 40 estão em isolamento domiciliar, além de três internados. Duas mulheres, de 55 e 88 anos estão internadas no Hospital Santa Maria (Barra Mansa) e na Santa Casa (Barra do Piraí), além de um homem que também está na Santa Casa.

Município segue com 44 óbitos por Covid-19, além de que não possui nenhum paciente internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), seja suspeito ou o novo coronavírus. Já dos 34 leitos clínicos voltados para Covid-19, três estão ocupados, sendo dois confirmados e um suspeito.