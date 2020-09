Barra do Piraí passa dos mil casos por Covid-19 e 901 já estão recuperados

Matéria publicada em 18 de setembro de 2020, 08:14 horas

Barra do Piraí – O boletim epidemiológico aponta que o município passou dos mil casos confirmados por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta semana. Ao todo são 1.009, sendo que 901 já estão recuperados da doença após passarem pelo período de isolamento sem apresentarem piora no quadro de sintomas.

Dos casos confirmados em Barra do Piraí, 43 estão em isolamento domiciliar, oito estão internados, além de 57 óbitos já foram registrados desde o início da pandemia, em março deste ano.

Sobre as internações dos casos confirmados: homem de 75 anos, homem de 54 anos, mulher de 90 anos, mulher de 42 anos, mulher de 51 anos, mulher de 59, mulher de 77 anos e mulher de 81 anos. Eles estão internados no Hospital Regional Zilda Arns (Volta Redonda), no Hospital Santa Maria (Barra Mansa) e na Santa Casa (Barra do Piraí).

Monitoramento dos leitos COVID-19 da Santa Casa: nenhum paciente está internado nos leitos de UTI, mas três pacientes internados, sendo 01 confirmado e 02 suspeitos estão nos leitos clínicos.