Barra do Piraí: PM apreende drogas em casa de ‘gerente do tráfico’

Matéria publicada em 22 de maio de 2023, 15:22 horas

Barra do Piraí – Uma grande quantidade de drogas foi apreendida por agentes da Polícia Militar, no bairro Asa Branca, em Barra do Piraí. Segundo a PM, as drogas foram encontradas no quintal de uma casa que seria do “gerente do tráfico” no bairro. O suspeito não foi encontrado no local durante as buscas.

Ainda de acordo com os policiais, ao receberem informações sobre o material, uma equipe se deslocou até a residência, onde um parente do suspeito recebeu os agentes e permitiu a entrada deles. Após realizarem buscas, foram encontrados 240 tiras de maconha, dois pequenos tabletes de maconha, 300 sacolés para endolação e dois rolos de plástico filme.

A testemunha foi levada para a 88ª DP, onde foi ouvida e liberada.