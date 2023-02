Barra do Piraí pode ficar sem água nesta segunda - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2023, 12:29 horas

Bomba de captação de água apresentou problema na sua principal válvula

Barra do Piraí – Cerca de 60% da cidade pode ficar sem água nesta segunda (13). O alerta é para que os moradores economizem água, pois não há previsão para restabelecimento do sistema.

De acordo com a Secretaria de Água e Esgoto da Prefeitura de Barra do Piraí, a bomba de captação de água da Estação de Tratamento de Água Paraíso (ETA), no Morro do Gama, apresentou problema em sua principal válvula de captação.

A equipe da secretaria já está no local trabalhando para fazer a troca e manutenção. A ação se deu por conta da cheia do rio Paraíba do Sul, uma vez que o equipamento fica acoplado na área de captação de água no beco da Carola, na rua Assis Ribeiro, no Centro.