Barra do Piraí: Ponte Irmãos Di Biasi é novamente interditada - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de fevereiro de 2023, 10:19 horas

Barra do Piraí – Devido ao volume elevado do rio Paraíba do Sul, a Ponte Irmãos Di Biasi (Ponte do Royal), em Barra do Piraí, foi novamente interditada na manhã deste sábado (25).

Segundo a Secretaria de Defesa Civil de Barra do Piraí, devido às chuvas intensas ocorridas na região na sexta-feira (24) houve um aumento nas vazões do rio Paraíba do Sul, agravado por maior vertimento de água na Usina de Funil, em Itatiaia.

As equipes da secretaria estiveram monitorando as vazões e emitindo alertas diretamente nos bairros ribeirinhos durante o período da noite. As vazões no no Paraíba do Sul continuam altas e em elevação, desde à montante do município.