Barra do Piraí: Prefeitura promove ação social em parceria com Defensoria Pública

Barra do Piraí – Nesta sexta-feira (15), o 2º Núcleo da Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro liderou uma ação social em parceria com a Prefeitura de Barra do Piraí e diferentes instituições públicas e privadas, em um evento na Ponte Nilo Peçanha – na Esquina do Pecado – Centro (15). A iniciativa faz parte do projeto da Defensoria, que escolhe municípios atingidos pelas fortes chuvas e desastres naturais para receber atendimentos voltados para os assistidos.

De acordo com a defensora pública Flávia Mac-Cord Rodrigues, após tomar conhecimento de como Barra do Piraí teria sido atingida pelas chuvas, na noite de 21 de fevereiro, a equipe consultou diversas secretarias do município. Ela disse que obteve respostas positivas da Assistência Social, Agricultura, Saúde e outras áreas da prefeitura, bem como apoio de órgãos do Governo do Estado, como a Fundação Leão XIII, Centro de Cidadania LGBTQIA+ e o Detran.

“Além das secretarias, participaram conosco a magistratura barrense e a promotoria em serviços essenciais como: atendimentos individuais, assistência de famílias, pensão, requalificação civil – como registros de nascimento e casamento – e cadastros para futuros benefícios sociais, como aluguel social ou cartão recomeçar. São eventos de extrema importância para a população atingida pelas chuvas, mostrando que estamos em parceria para reconstruir o município barrense”, acrescenta a defensora.

Ao longo da manhã, foram atendidas mais de 200 pessoas, somente no setor da Defensoria Pública. No Centro de Cidadania LGBTQIA+, três pessoas fizeram a requalificação civil. Na Saúde, 11 pessoas foram vacinadas contra a dT, hepatite e febre amarela. Além desses, vários outros serviços foram oferecidos à população. Para o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, que participou do evento, as ações desta natureza tendem a fortalecer as parcerias do município.

“Desde as primeiras horas do incidente da tempestade, determinamos que todas as secretarias estivessem atuando em favor da população atingida. Isso está em vigor até que o Decreto de Situação de Emergência passe. Temos visto que várias instituições estão auxiliando os moradores. Isso mostra o quanto os barrenses são solidários, amáveis, uns com os outros. E, com mais esta ação, ratificamos esta opinião”, disse Esteves.