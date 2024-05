Barra do Piraí: Prefeitura promove palestra sobre assédio moral

Barra do Piraí – Com objetivo de apresentar e esclarecer sobre formas de combate e prevenção ao assédio moral nas repartições públicas, a prefeitura de Barra do Piraí organizou uma palestra para os funcionários, nesta terça-feira (21). O evento foi realizado no polo barrense da Unifaa (Centro Universitário de Valença).

Durante a cerimônia, a palestrante e advogada, Patrícia Quintanilha, caracterizou o assédio e suas diferentes formas. “O assédio moral se trata de toda e qualquer conduta que cause constrangimento psicológico ou físico a outrem, como expor uma pessoa a situações humilhantes de forma constante ou não no exercício das atividades. O assédio é consolidado na forma de sofrimento psicológico e tem o potencial de degradar a integridade psíquica e desestabilizar emocionalmente o profissional.

Portanto, nossa função foi mostrar para os diretores e coordenadores os meios de combater o assédio moral e contribuir para um o ambiente de trabalho mais proveitoso, construtivo, produtivo e harmonioso. Afinal, atrás de todo trabalhador existe o ser humano que deve ser respeitado”, enfatizou Patrícia.

O secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, ressaltou que o assédio moral é inadmissível em qualquer ambiente. “É inacreditável que existam pessoas com esse tipo de comportamento. Precisamos combater constantemente qualquer tipo de assédio ou de assediador. É importante praticar e ressaltar a importância do respeito amplo”, frisou o secretário.

Para o prefeito Mario Esteves, o convívio entre os trabalhadores deve ser pautado pela gentileza e compostura. “O ambiente de trabalho se torna uma grande parte da vida de qualquer pessoa. Por isso, ela tem que se sentir tão bem quanto em sua casa. Situações de caráter abusivo devem ser percebidas e reportadas. Eventos assim são fundamentais para o município.”, finalizou.