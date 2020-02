Barra do Piraí prepara entrega de 100 casas populares em Vargem Alegre

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 08:48 horas

Barra do Piraí – As secretarias de Habitação e de Assistência Social de Barra do Piraí estão preparando a entrega de mais 100 casas populares, no distrito de Vargem Alegre. As unidades habitacionais, que estavam paralisadas há 10 anos, foram retomadas em 2018. O cadastro de famílias interessadas iniciarão no mês de março.

As casas populares de Vargem Alegre estão sendo erguidas com recursos próprios da prefeitura de Barra do Piraí. O programa não faz parte do projeto “Minha Casa Minha Vida” (MCMV), e será totalmente gerido pelas secretarias de Habitação e de Assistência Social.

O diretor de Programas Habitacionais, da Secretaria de Habitação, Luís Felipe Nepomuceno, destacou que apesar de não constar de iniciativas de âmbito Federal, os critérios adotados serão os nacionais, como pessoas de baixa renda ou que tenha idosos na composição familiar.

– É claro que você prestigiar moradores locais, atendendo à demanda daquela população, também serão levados em conta, pois ali também existe um déficit habitacional, bem como na cidade como um todo. Pessoas que vivem em área de risco também terão prioridades. Isso não quer dizer que alguém do primeiro distrito, ou dos demais, não possa vir a receber – explicou o diretor, acrescentando que o objetivo é iniciar as inscrições na primeira quinzena de março.

Luis Felipe também frisou que após as inscrições, seguirá um calendário de avaliações e cronograma de trabalho, internamente, que divulgará os inscritos e analisarão as famílias que atingiram a maior pontuação e critérios.

O secretário interino de Habitação, Wagner Aiex, pontuou o impacto positivo das casas populares no município, pois “todos têm o sonho da casa própria”.

– Deixando de pagar aluguel, as famílias podem investir, automaticamente, em outros gastos, como na economia local, fomentando o comércio; é uma visão mais que econômica, mas social e economicamente. Esse empreendimento, somado ao MCMV e demais políticas públicas de habitação, como o Auxílio Moradia, demonstra um avanço – concluiu o secretário.