Barra do Piraí promove 13ª Parada da Diversidade

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Barra do Piraí, promove a 13ª Parada da Diversidade, neste domingo (16). A funkeira Lexa sobe no trio elétrico para animar o público. O objetivo do evento é reafirmar a importância dos direitos humanos e da igualdade para todas as pessoas, independentemente da orientação sexual ou identidade de gênero.

O diretor de Turismo, Sérgio Nóbrega, falou sobre o sucesso do evento e a importância dele para a comunidade LGBTQIA+.

“As Paradas da Diversidade sempre são um sucesso em Barra do Piraí! É importantíssimo que o Turismo e Cultura da cidade apoiem a Parada, o público é muito fiel e luta por uma causa nobre, isso merece respeito”, comenta o diretor.

Para o prefeito Mario Esteves, a Parada da Diversidade serve como uma forma de acolher a comunidade.

“Esse tipo de evento vai muito além de um mero show. Promover a Parada da Diversidade em prol dessa causa é fornecer um espaço para que as pessoas possam expressar seu orgulho e identidade sem medo. Encontros como esses representam um espaço onde membros da comunidade podem se reunir e apoiar uns aos outros”, finaliza o prefeito.