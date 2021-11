Barra do Piraí promove ação de conscientização e teste rápido para HIV

Matéria publicada em 30 de novembro de 2021, 17:51 horas

Barra do Piraí- A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Coordenadoria do Programa de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Saúde promove, na quarta, 1 de dezembro, ação de conscientização sobre HIV/Aids em diferentes unidades de saúde barrense. A proposta acontece nos postos Albert Sabin, no bairro Santana; no Parque Santana e em Dorândia, das 8 às 14 horas.

De acordo com o portal da Organização Não Governamental UnAids, tomando por base estatísticas globais, 37,6 milhões de pessoas estavam vivendo com HIV no mundo em 2020. Destes, 1,5 milhões foram infectadas recentemente naquele ano, sendo que 690 mil morreram de doenças relacionadas à Aids também em 2020. Apesar dos dados, que causam temor, desde 2004 até os dias de hoje, as mortes ocasionadas pelo vírus – que não tem cura – reduziu em 61%.

De acordo com a coordenadora do programa de Doenças Transmissíveis, da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Barra do Piraí, Rita Coelho, atualmente, o programa municipal presta assistência a 182 pessoas que vivem com HIV. Destes, 75 são mulheres e 107 são homens. Segundo Rita, comparando com as estatísticas nacionais, este número pode ser até 35% maior.

“A única forma de viver com a Aids é o paciente fazer a medicação, que vai controlar ou negativar a carga viral. Aí, a pessoa será portadora do vírus, mas não desenvolve o quadro da Aids. Os cuidados são essenciais, como tomar a medicação, usar preservativos – que é a prevenção combinada para que não transmita o vírus ou alguma outra doença. A população sem esse diagnóstico, deve fazer exames e se prevenir”, disse Rita.

O tratamento é totalmente gratuito e conta com atendimento médico, psicológico, assistente social e atendimento de enfermagem. Além disso, toda a medicação para controle do HIV é disponibilizada mensalmente na Farmácia Municipal e são realizados exames periódicos para acompanhamento do quadro de saúde.

O prefeito Mario Esteves aponta para que a população procure, além das formas de prevenção, o seu direito garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Não podemos nos esquecer que as doenças que já estavam na humanidade, por acaso, acabaram. A Aids não tem cura e mata. Portanto, além da prevenção, as pessoas precisam procurar pelo esclarecimento, e, uma vez contaminada, o tratamento, totalmente gratuito”, frisa o chefe do Executivo.

O setor conta ainda com a realização de testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites virais. As testagens são realizadas de segunda a sexta feira, das 8 às 14 horas. Os resultados saem em 30 minutos. O Programa Municipal de Doenças Transmissíveis fica localizado no Posto de Saúde Albert Sabin, à rua Angélica, nº238, no bairro Santana.