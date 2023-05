Barra do Piraí promove caminhada em alusão ao Dia da Luta Antimanicomial

Matéria publicada em 25 de maio de 2023, 16:13 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Saúde de Barra do Piraí promoveu uma caminhada em alusão a luta antimanicomial na manhã desta quinta-feira (25). O evento contou com uma série de atividades para marcar as ações do município na luta para defender os indivíduos acometidos por algum sofrimento mental.

A caminhada começou na Praça Pedro Cunha, no Largo da Feira, e percorreu o trajeto em direção à Praça Nilo Peçanha, local onde foi realizada uma sessão de alongamento. Logo depois, os participantes seguiram em direção a Casa de Caridade Santa Rita onde, em seu auditório, a prática foi encerrada com falas e um almoço. O ato teve como principal intenção reforçar a promoção da luta contra os manicômios ou locais que transpassam a ideia de que se deve isolar a pessoa com sofrimento mental em nome de errôneos tratamentos, cercados por preconceitos.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, relembra a importância da caminhada e como a prefeitura tem investido para proporcionar profissionais qualificados e um maior atendimento aos usuários. “Durante o percurso, todos presenciaram aquilo que deve ser feito: buscar um país livre de manicômios. A prefeitura viu a necessidade de investir neste setor e é o que estamos fazendo. A saúde é feita para cuidar das pessoas, não importa o que lhes acomete”, acredita Mario.

O secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, ressaltou como os manicômios representam algo que deve permanecer no passado, mas que, ao mesmo tempo, não podem ser esquecidos, pois servem como uma maneira de relembrar o porquê da luta.

“A passeata é uma forma de frisar que certos atos não podem ser mais tolerados. A Saúde tanto no Brasil quanto no mundo se aperfeiçoou muito. Hoje, nós temos como objetivo estruturar uma área que consiga englobar cuidados com a parte física, assim como situações ligadas à saúde mental. Os manicômios pertencem ao passado, mas não podemos nos esquecer das atrocidades que eram realizadas em seus interiores, pois elas nos dão as forças que fundamentam a nossa luta”, explicou o secretário.