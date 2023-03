Barra do Piraí promove evento em homenagem às mulheres - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 18:34 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Barra do Piraí promoveu, na terça-feira (7), na Praça Nilo Peçanha, no Centro, evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março. A ação, que reuniu cerca de 500 pessoas, contou com diferentes atividades, como aferição de pressão e glicose, embelezamento feminino, serviços de saúde – como agendamento de mamografia e de preventivo – e outros.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Paloma Esteves, ações como essa representam uma preocupação com o bem estar das mulheres em várias esferas.

“Eventos desta natureza devem ser feitos, acima de tudo, para confirmar e promover a importância feminina no contexto social, familiar e político. Além disso, para ressaltar que toda mulher se coloca onde e quando quiser. Nas comemorações pelo nosso dia, devemos promover ações que visem o crescimento de cada uma de nós”, aponta Paloma.

Após o evento, foram registrados vários atendimentos, sendo 100 de aferição de pressão e de glicose, 16 do programa “Família Acolhedora”, 40 participantes no curso de turbantes e tranças, 50 de serviço de saúde, 37 de agendamento de mamografia e 23 de preventivo. Além disso, 120 mulheres participaram de atividades de Zumba e de alongamento. Duas delas, graças a um sorteio, ainda receberam maquiagem. Instituições particulares e filantrópicas também fizeram parte do evento.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, elogiou o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social e fez um alerta aos homens, para que participem mais ativamente de atividades semelhantes.

“O dia da mulher é todo dia, onde ela quiser estar. Mas, que saibamos comemorar com elas, seja em casa com um presente, ou no dia a dia, com um carinho e com afeto. Os homens devem se inspirar nelas quando o assunto é responsabilidade com a saúde. Muitos não se preocupam e acabam sofrendo quando uma doença os acomete”, finaliza Mario.