Barra do Piraí promove vacinação contra dengue nesta quarta-feira (5)

Barra do Piraí – Barra do Piraí promoveu nos últimos anos ações para combater a proliferação da dengue, através de práticas de conscientização e atividades de enfrentamento em pontos específicos com os agentes de combate de endemias, a cidade conseguiu fundamentar ideais de prevenção e combater o problema com eficácia. Atualmente, o município atinge dois feitos, a primeira conquista foi que nesta quarta-feira (5), a manhã foi marcada pela aplicação da primeira vacina contra a dengue no município. A ação foi realizada na sala de campanha, na sede da Secretaria de Cidadania e Ordem Pública, tendo como público-alvo jovens de 10 a 14 anos de idade. A vacinação também será levada aos postos de saúde dos distritos, seguindo a agenda respectiva de cada unidade e estará disponível enquanto houver doses em estoque.

O outro destaque deve-se a Vigilância em Saúde que notificou uma queda significativa nos números de larvas encontradas em diversos locais do município. No início de janeiro, Barra do Piraí recolheu 841 tubitos (coleta de larvas) de dengue, 214 foram confirmados e 316 descartados. No mês de março, a situação mudou: apresentaram-se 378 coletas e deles 101 foram positivados e 100 negativados. Por fim, o mês de abril contou com 209 coletadas sendo que dessas 85 positivados e 124 negativados

Tudo, graças a um plano de ‘batalha’ feito no entorno da cidade que englobou visitas domiciliares enfatizando a campanha ‘10 Minutos Salvam Vidas’, vistorias quinzenais em pontos estratégicos (ferro velho, cemitério, pontos de reciclagem) bloqueios químicos e mobilização social nas áreas de casos notificados.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Barra do Piraí, Irinéia Rosa, destacou a eficiência e o trabalho das equipes envolvidas. “A prefeitura sempre combateu as arboviroses por meio de diferentes modos. Estamos frequentemente nos locais de possível proliferação ou incidência e atuando neles. E, como podemos ver, alcançamos resultados. É importante que todos fiquem atentos, eliminando focos de suas próprias casas para que os números da doença diminuam ainda mais”, ressaltou a diretora.

A respeito da conquista, o secretário de saúde, Thadeu Pedroso, enalteceu a união das secretarias em prol da população. “Tivemos um período de atividades extremamente produtivo. Diversos setores da prefeitura trabalharam em união para combater a proliferação dos mosquitos. Portanto, quero agradecer a todos envolvidos, inclusive aos cidadãos. Unidos, nós conseguimos vencer parte vital desta guerra. Lembre-se, dez minutos podem salvar muitas vidas”, explica o secretário.

O prefeito Mario Esteves falou sobre mais uma conquista da saúde pública e a eficiência das medidas tomadas pelo governo para combater o mosquito transmissor.

“Hoje fizemos história! A vacina contra a dengue está em Barra do Piraí! Algo que nunca aconteceu. Estamos oficialmente vencendo essa guerra! Graças a ação conjunta da população e dos nossos agentes. Buscamos, desde o início, atuar em várias frentes, mas, acima de tudo, quero enfatizar um ponto de extrema importância: vamos continuar fazendo a nossa parte e precisamos da ajuda de todos. Os números não mentem! Estamos sendo eficazes no combate a curto e longo prazo, algo que, no país com o maior número de casos do mundo, certamente, é de extrema importância”, finaliza o chefe do Executivo.