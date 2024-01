Barra do Piraí promoverá ações de segurança durante o Carnaval

Barra do Piraí- Com o objetivo de promover um Carnaval mais seguro e consciente, as equipes das secretarias municipais realizaram reuniões para planejar as ações na cidade. Como resultado, ficou estabelecido que a Vigilância em Saúde será responsável por distribuir preservativos e folders sobre a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e os cuidados relacionados às arboviroses (dengue e chikungunya). Simultaneamente, a Secretaria de Cidadania e Ordem Pública organizou a segurança da festa.

Este ano, devido às reformas nas praças da cidade, parte das festividades ocorrerá no Royal Sport Club. Portanto, as forças de segurança atuarão de forma subdividida, com 50 seguranças privados no campo e na entrada do clube, realizando revistas individuais. Nas vias públicas próximas ao clube, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar realizarão rondas ostensivas para proporcionar segurança, orientar o trânsito e fiscalizar o comércio irregular.

Também haverá apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar nas ruas Governador Portela e nos distritos. Além disso, o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) estará operante, com agentes da GCM e da PM monitorando as câmeras de segurança da cidade.

O secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, enfatizou o papel da pasta nas comemorações. “A Saúde tem que estar sempre presente! Nossa função é amparar e conscientizar a população, portanto, estaremos lá”, conclui o secretário.

Em relação às atividades, o secretário de Cidadania e Ordem Pública, José Luiz de Brum Sabença, destacou o compromisso do governo com a segurança da população durante todas as festividades ligadas ao Carnaval. “Traçamos meticulosamente as questões ligadas à segurança. É uma operação robusta e que exige muita atenção, mas vamos nos esforçar muito para que todos do município possam festejar e aproveitar o Carnaval com tranquilidade. Cabe ressaltar que será proibida a entrada com cooler, caixas térmicas, isopor, bolsas térmicas ou similares e, consequentemente, a entrada de bebidas no Royal Sport Club”, disse.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, destacou a importância econômica e cultural do evento para a cidade.”A conscientização e a segurança são partes importantíssimas desse grande festejo. Nós conseguiremos manter a tranquilidade e garantir a diversão de todos os cidadãos. Não podemos ignorar a importância de um evento do porte do Carnaval, pelo qual milhares de pessoas esperam o ano inteiro e que tem uma relevância no contexto econômico-cultural do município, movimentando o consumo e refletindo na circulação de dinheiro na cidade. O Badopi Folia 2024 vem, assim como os anteriores, pautado no esforço em oferecer uma festa de qualidade. Então, quem é de festa, curta! Quem não é, respeite!”, concluiu.