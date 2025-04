Barra do Piraí realiza castrações em cães e gatos na Califórnia

Barra do Piraí -Em parceria com a Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), a Superintendência do Bem-Estar Animal realizou, através do Castramóvel itinerante FAA Pet, 147 castrações de cães e gatos no distrito da Califórnia entre os dias 14 e 17 de abril.

A ação foi articulada pela superintendente do Bem-Estar Animal, Luciene Maria, e pelo vereador Macrei Junior, com o objetivo de democratizar o acesso a esse serviço essencial para os animais. A última campanha de castração foi realizada no centro da cidade, a cerca de 36 km da Califórnia, e o FAA Pet foi levado ao distrito para atender à demanda local.

O vereador Macrei Junior agradeceu à prefeita Katia Miki, a Luciene, ao secretário Gabriel, à doutora Isabelly (coordenadora do programa) e a toda a equipe da FAA pelo empenho e dedicação à causa. “Essa ação é de grande importância para os habitantes da Califórnia, e continuaremos trabalhando para que mais iniciativas como esta aconteçam”, afirmou.

Luciene Maria destacou o compromisso da administração municipal em oferecer serviços de qualidade aos animais. “A castração é essencial para a saúde dos nossos pets. A ideia é expandir para outros distritos e garantir o acesso ao serviço. A prefeitura está totalmente comprometida com a causa animal e continuará oferecendo mais qualidade e infraestrutura para essas ações”, afirmou Luciene.

A campanha FAA Pet segue no município. Na terça-feira (22), o castramóvel chegou ao bairro Boa Sorte, onde ficará até sexta-feira (25). Os agendamentos estão sendo feitos no local ou na Superintendência do Bem-Estar Animal, pelo telefone 0800 202 1999 (ramal 4096).