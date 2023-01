Barra do Piraí realiza seletiva para formação de equipe de futsal - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2023, 19:08 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Esporte e Lazer de Barra do Piraí anunciou para a próxima segunda-feira (9) o início das avaliações seletivas para a formação da equipe masculina de futsal do município. As atividades irão acontecer nas segundas, terças e quintas-feiras e podem participar interessados com 17 anos ou mais. A seletiva vai ocorrer até o dia 28 de fevereiro, às 20h30, no Ginásio Municipal Jacyr Abbud, no bairro Matadouro. Para participar das atividades, a pessoa deve ser residente de Barra do Piraí e possuir documentos vinculados à cidade.

O secretário da pasta, Juliano Barbosa, ressaltou a iniciativa de fomentar o esporte no município e demonstrou otimismo com os projetos apresentados para o ano de 2023.

– Quando nós assumimos a Secretaria de Esporte e Lazer, firmamos um compromisso com a população de promover a prática de esporte em nossa cidade. Esta seletiva faz parte do objetivo que desejamos lograr êxito neste ano. Também ressalto que o time de futsal terá total respaldo da nossa secretaria. Juntos, vamos poder fazer este ano ser de muitas conquistas para o esporte de Barra do Piraí – destacou Juliano.

O prefeito Mário Esteves destacou a importância do esporte na vida das pessoas e sua relevância para o seu bem-estar.

– Praticar esportes é algo mágico e que muda vidas. Contudo, essa é uma oportunidade fantástica para os habitantes do município. Essas práticas esportivas valorizam a união e a humanidade, despertando o que há de melhor em cada pessoa, que é a alegria, o companheirismo, entre outras qualidades. Devemos sempre lembrar também que é uma grande honra para os atletas representar o município dentro de competições. Todos os selecionados para o nosso time serão abraçados e acolhidos pelos torcedores e por todos os moradores da cidade – encerrou Mário Esteves.

As inscrições poderão ser feitas de segunda à sexta, no Ginásio do Matadouro, das 9h às 17h. Para participar, o atleta deve levar um documento de identidade e comprovante de residência.