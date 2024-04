Barra do Piraí realiza “Tapa Buracos” em ruas da cidade

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, promove melhorias nas ruas do centro da cidade, a ação, “Tapa Buracos”, começou na manhã desta sexta-feira (17) e irá até a sexta-feira (19), funcionando entre 9 às 17 horas.

A primeira rua que foi reformada é a Assis Ribeiro, no Centro, que passou por modificações nesta sexta-feira (17) . O trecho de recuperação é entre a Cruz Vermelha, no Centro, e o viaduto que dá acesso ao bairro Areal. Já a Rua Cristiano Otoni, também no Centro, será fechada na noite desta quinta-feira (18) Por conta disso, os motoristas devem ser orientados a não estacionarem seus veículos na via.