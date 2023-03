Barra do Piraí realiza trabalhos de infraestrutura em distritos do município - Diário do Vale

Barra do Piraí realiza trabalhos de infraestrutura em distritos do município

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2023, 18:17 horas

Barra do Piraí – As secretarias de Serviços Públicos de Barra do Piraí estão dando continuidade aos trabalhos de manutenção de estradas, limpeza de ruas e a inserção de uma nova rede de drenagens nos distritos da Califórnia, no São Luís da Barra e no São José do Turvo.

O processo de preservação de vias está sendo realizado em diversas rotas municipais dos locais, incluindo a ação na Estrada Fazenda União, trecho que interliga os dois distritos. Na Califórnia, estão sendo realizados serviços de limpeza em ruas do distrito. Já no São José do Turvo, as secretarias estão dando continuidade à execução de uma nova rede de drenagem de 800mm na Estrada da Grota, no bairro São Luís da Barra.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Rodrigo Nascimento, o serviço de manutenção de estradas é feito diariamente. “De segunda a segunda, nós mexemos nessas vias públicas, inclusive na RJ-141, que liga Dorândia ao Turvo, e na RJ- 143. Por conta disso, possuímos maquinário e mão de obra, não só na Califórnia e no São José do Turvo, mas também em todos os distritos do município, incluindo a sede”, afirma o secretário.

O secretário do Complexo da Califórnia e São José do Turvo, Gilberto Coutinho, falou acerca da ação conjunta que possibilitou a articulação desses feitos. “Graças ao apoio da Secretaria de Serviços Públicos e do nosso prefeito, Mario Esteves, estamos realizando esses trabalhos nos distritos. A demanda é grande, porém, nós estamos sendo capazes de oferecer o devido suporte aos habitantes e de ajudar essas áreas mais debilitadas, por isso, certamente, esse é um projeto de suma importância”, aponta Gilberto.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, afirmou que os distritos do município sempre terão a devida atenção. “Sabemos que as estradas foram muito castigadas com esses tempos de chuvas, especialmente a região do São José do Turvo. Por isso estamos sempre procurando dar um olhar especial para os distritos. Temos o objetivo de manter o mesmo padrão de qualidade de vida em cada canto de nossa cidade, e, assim, esperamos deixar um legado significativo e duradouro na cidade”, finaliza o prefeito.