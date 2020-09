Barra do Piraí realizará imunização contra a raiva em Vargem Alegre no sábado

Matéria publicada em 25 de setembro de 2020, 08:21 horas

Barra do Piraí – O Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde de Barra do Piraí, segue com a campanha de vacinação em cães e gatos. No próximo sábado (26), a imunização contra a raiva será no distrito de Vargem Alegre, de 8h às 12h. Animais a partir dos três meses devem ser vacinados.

De acordo com a prefeitura, a imunização ocorre com posto volante, sem calendário pré-estabelecido. O medicamento de vacinação contra a raiva é fornecido pelo Ministério da Saúde, e suas quantidades dentro dos padrões e normais estabelecidos pela autarquia Federal.

Campanha

A campanha de imunização contra a raiva começou em Ipiabas, no último final de semana, em Barra do Piraí. Ao todo foram imunizados 1.209 animais contra a doença, sendo que 650 vacinações ocorreram no sábado (20) e outros 559 no domingo (21).

No primeiro dia da campanha, foram vacinados 348 cães e 102 felinos. Já no domingo, 455 caninos receberam a dose única, enquanto 104 gatos também foram assistidos.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Irineia Santana, comentou sobre a importância da vacinação.

– A raiva é uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida dos animais para o ser humano. Apesar de estar quase erradicada, temos que cuidar desse problema, pois a taxa de mortalidade é de quase 100%. Começamos bem, nos dois primeiros dias da campanha; acreditamos que a população vá se preocupar com o animal que tem em casa e consigo, com a sua saúde – explicou.