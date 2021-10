Barra do Piraí reativa projeto esportivo para idosos

Matéria publicada em 19 de outubro de 2021, 14:35 horas

Conhecido como projeto “Cidadania Ativa: uma nova realidade para o idoso” será lançado na quarta-feira

Barra do Piraí- Tendo como objetivo incentivar os idosos para o retorno das atividades esportivas em Barra do Piraí, a Secretaria de Esportes do município, juntamente com a Secretaria de Assistência Social e através do Núcleo de Convivência, está reativando projetos esportivos para idosos.

E entre esses projetos está o projeto “Cidadania Ativa: uma nova realidade para o idoso” onde oferece aulas gratuitas para a população da terceira idade em diferentes pontos do município. De acordo com a secretaria de esportes, o início das aulas será na quarta, dia 20, na quadra do bairro Metalúrgica, a partir das 7 horas.

Segundo a prefeitura, o projeto, que possui parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAPVR), é totalmente gratuito e tem como objetivo erradicar o sedentarismo, assim como, buscam a inclusão social do grupo, além de ser um ótimo trabalho para a saúde dos idosos, bem estar, qualidade de vida (evitando diversas enfermidades e indisposições) e, saúde mental.

De acordo com o secretário de Esportes, Paulo Rogério Ganem, o projeto é de muita importância para o município, tendo em vista os inúmeros benefícios que ele agrega. “É importante estarmos sempre atentos à movimentação dos idosos. Oferecer um projeto como esse é de muita responsabilidade e compromisso com a população”, assegurou.

O prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, afirma estar contente com projeto, uma vez que os idosos terão a oportunidade de participar de um excelente programa. “É incrível ver que a cidade está oferecendo diversos programas para a população, atendendo todo tipo de público. Os projetos de esporte são importantes para a constante luta contra o sedentarismo; e que nunca cansemos de trabalhar”, alegou.

As aulas acontecerão de segunda à quinta de acordo com o calendário:

Quarta – Quadra do bairro Metalúrgica – 7h

Quinta – Academia Forma e Movimento – no bairro Parque Santana – 7h

Segunda – Quadra do bairro Oficina Velha – 7h

Terça – Quadra do bairro Santo Antônio – 7h

Terça – Sede do clube Royal – 7h