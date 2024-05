Barra do Piraí recebe a 4ª edição do Pedal Pelas Águas

Barra do Piraí – No próximo dia 8 de junho, Barra do Piraí vai receber a quarta edição do ‘Pedal pelas Águas’, um evento esportivo, gratuito e aberto a todos, promovido pelo Comitê de Bacias Médio Paraíba do Sul que conta com o apoio do governo municipal. A concentração do pedal está marcada para às 8 horas, na Praça Pedro Cunha, Largo da Feira.

A competição é uma oportunidade para os ciclistas da região se unirem a atividade física à conscientização ambiental, com o objetivo do uso consciente da água. As inscrições são realizadas online através do link.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPE2AfWZhRokU5lHtL3k_Fxn2RzkLY9VYVwmtaa_7oeLeOMw/formResponse.

O secretário do Ambiente, Francisco Barbosa Leite, comentou sobre a realização e como ela auxilia no desenvolvimento tanto pessoal quanto da cidade como um todo. “Uma das funções da Secretaria do Ambiente é trabalhar na promoção da conscientização acerca dos recursos hídricos e a preservação do meio ambiente. É nesse sentido que a secretaria se relaciona com o Pedal Pelas Águas, devido ao incentivo do uso de bicicletas promovendo saúde e auxiliando na mobilidade urbana. Além disso, conseguimos promover o bem-estar social e a qualidade de vida dos participantes através de atividades esportivas”, afirmou Francisco.

O ‘Pedal pelas Águas’ acontece desde 2018, e traz alguns pontos: lembrar de se hidratar durante o percurso, investir em uma boa alimentação rica em frutas, cereais e carboidratos, alongar antes e depois do passeio, revisar freios e pneus de sua bicicleta, vestir roupas e calçados confortáveis, equipamento de segurança e protetor solar são medidas imprescindíveis para um bom pedal.

O prefeito Mario Esteves afirmou que é essencial que a comunidade participe de eventos que incentivam a prática de esportes e conscientiza sobre a questão da preservação hídrica.

“É fundamental que a população se engaje em eventos como o Pedal pelas Águas. Participar dessa iniciativa não só promove a saúde e o bem-estar, mas também reforça nosso compromisso com a preservação dos recursos hídricos, essenciais para o nosso futuro”, disse o prefeito.