Barra do Pirai recebe prêmio pelo enfrentamento ao Covid

Matéria publicada em 11 de maio de 2022, 18:08 horas

Barra do Piraí- Equipe de enfermagem do Setor Covid-19 da Santa Casa foi premiada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren) pela atuação na linha de frente do enfrentamento à pandemia. O evento, ocorrido na terça-feira, 10, contou com a presença do secretário de Saúde de Barra do Piraí, Carlos Renato Moreira; o gerente de enfermagem, Anderson Valadão Flores de Oliveira; e a provedora da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, Ionara Magalhães Pires Mejia, e aconteceu no Auditório da Universidade de Vassouras.

Na data, foi entregue o “1º Prêmio de Honra ao Mérito aos Heróis da Enfermagem no Enfrentamento ao Covid-19 – Olho no olho: há vida por trás da Máscara”. Os contemplados desta primeira edição foram os profissionais das cidades de Barra do Pirai, Vassouras, Mendes e Paty do Alferes. Estiveram presentes a presidente do Coren, Lilian Beringer; a conselheira, Cristiane Bernardo; o secretário de Saúde, Carlos Renato; a coordenadora de Atenção Básica de Paty do Alferes, Janilza Barros; além de conselheiros do Médio Paraíba.

A equipe barrense do corpo de enfermagem da Santa Casa, formada por enfermeiros, técnicos e auxiliares, recebeu o Prêmio de Honra ao Mérito por ter sido destaque pelas ações promovidas durante o período de enfrentamento da pandemia na cidade, através do Setor Covid, implantado dentro da Hospital da Santa Casa, pela Prefeitura de Barra do Pirai.

De acordo com o secretário de Saúde, Carlos Renato, à época, o município investiu a verba Covid encaminhada pelo Ministério da Saúde para o atendimento à população. “O setor Covid foi fruto de todo o empenho da equipe da Secretaria de Saúde, com apoio do prefeito Mario Esteves, onde escolhemos montar o terceiro andar, abrindo mão do atendimento ao público particular. Ali, diariamente, eram criados leitos, quanto necessários fossem para atender a população, dentro das nossas possibilidades”, lembrou Carlos Renato.

Ele lembra que o Hospital Maternidade Maria de Nazareth – A Pérola do Vale, também entrou na luta na linha de frente contra o Covid. “Lá tivemos 14 leitos que atenderam as gestantes e crianças com o vírus. Nossa rede de hospitais se uniu para tratamento e atendimento à população, visando dar mais qualidade de vida a todos que procuravam atendimento”, lembra o secretário.

O setor Covid do município serviu para diagnosticar e definir tipos de tratamentos e até o encaminhamento para outras unidades dos pacientes infectados pelo vírus Sars-Cov2, que ainda circula pelo mundo com algumas variações.

Hoje, Barra do Pirai, assim como outras cidades, vem tentando voltar a vida ao normal. Por 30 dias consecutivos, o município está sem mortes por Covid, desde o início da pandemia. Para o prefeito Mário Esteves, esta premiação é fruto da dedicação e trabalho sério desenvolvido pela equipe que esteve frente à frente com o vírus e optou por salvar vidas.

“Tão logo fomos informados sobre essa pandemia, começamos a estruturar a Santa Casa, sempre em parceria, para salvar vidas. E foram milhares de infectados assistidos lá. Lamentamos as mais de 400 mortes, inclusive médicos e enfermeiros. Porém, temos que salientar o envolvimento desses profissionais na luta e, posteriormente, num combate a esta doença tão cruel. Acreditamos que, não fossem os investimentos promovidos ali, teríamos perdido mais pessoas”, finaliza.