Barra do Piraí receberá nova frota de ônibus no final de agosto

Matéria publicada em 14 de julho de 2021, 16:36 horas

Barra do Piraí – A apresentação da nova frota, com os primeiros 20 ônibus de transporte público municipal, será no dia 30 de agosto, em Barra do Piraí, segundo o prefeito Mario Esteves. A primeira licitação foi realizada em maio de 2020, e um ano depois, após as tratativas legais, o prefeito assinou contrato com as empresas vencedoras. A nova concessão é prevista para valer por 20 anos.

Essa mudança ocorreu porque as empresas que eram contratadas antes (Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, Gran Eufrásia e Barra do Piraí) não cumpriram com o regulamento prescrito pelo Poder Executivo, no antigo edital. Com isso, o prefeito optou por não renovar a concessão com as antigas concessionárias, em 2018. Ao invés disso, deu início ao processo de formulação de um novo edital de licitação para o transporte público municipal, concluído com a licitação realizada em maio de 2020 e vencida pelas empresas Santa Edwiges e Consórcio Barra do Piraí.

Mario conta sobre o procedimento até que a nova licitação fosse instituída.

– Nós congelamos o preço da passagem, em R$ 3,60 – para o município todo, inclusive nos distritos -, até que, depois da licitação, a nova frota pudesse existir. Isso pode ser feito, pois, desde 2017, fizemos todos os estudos no sentido de aprimorar os serviços do transporte público da cidade e favorecer quem verdadeiramente merece: a população – conta.

O prefeito ainda comenta sobre a nova identidade visual os automóveis.

– Todos os veículos terão conexão Wi-Fi e poderão ser monitorados por um aplicativo de celular. Assim, será possível que as pessoas saibam a localização do ônibus e quanto tempo vai levar para ele chegar até o ponto – aponta Mario.

Projetos futuros

Segundo a prefeitura, existem projetos futuros para este setor, como o de transformar as linhas dos ônibus, estabelecendo o ponto final nos bairros e não no Centro, como é atualmente. Além dessa, o projeto de modificar a localização da rodoviária, retirando-a do Centro. Essas medidas representam um avanço para a mobilidade urbana e para a infraestrutura de Barra do Piraí.

Ônibus pegou fogo no começo do mês

Um ônibus pegou fogo no dia 02 deste mês, na Rua Major Mario Salgueiro, no bairro Belvedere. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local para controlar o fogo, mas o veículo já havia sido destruído. Apesar do susto, não foram registrados períodos e as causas do incêndio não foram divulgados.

Segundo os bombeiros, o trânsito no local chegou a ficar lento. Além do veículo, as chamas também atingiram a fiação elétrica, deixando bairros próximos sem luz. Uma equipe técnica da Light, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na cidade, foi ao local fazer reparos na fiação.