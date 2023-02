Barra do Piraí recorre ao Estado após fortes chuvas atingirem o município - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2023, 13:25 horas

Moradores afetados pelos temporais serão atendidos pelo Governo do Estado

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves deixou um recado para a população barrense e agradeceu a atuação das secretarias, após a elevação do rio Paraíba do Sul, que causou uma série de problemas na cidade, devido às fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Os moradores que foram afetados serão atendidos pelo Governo do Estado.

A Defesa Civil havia emitido um alerta, informando sobre riscos de inundações em diversas áreas do município, e percorreu os bairros ribeirinhos, orientando os moradores a permanecer em atenção e, se necessário, buscar locais seguros.

“Colocamos a cidade em uma situação de calamidade, reconhecida pelo Estado e pelo Governo Federal e tenho certeza de que as famílias que foram atingidas serão atendidas. Assim como em outras cidades da região e de todo o país, estamos matando um leão por dia em meio às questões da chuva em nossa cidade. Temos uma grande população ribeirinha e, por conta disso, colocamos 100% do nosso efetivo das secretarias envolvidas, como assistência social, Defesa Civil, e serviço público para atender as famílias atingidas. É um desafio diário que esperamos sempre superar com muito trabalho”, comentou Mario Esteves.

“Continuamos em alerta e pedidos que a população continue observando e atendendo as determinações da Defesa Civil e, que em caso de emergência, peça por ajuda através do 199. Vamos continuar trabalhando, e esperamos que isso tudo passe o mais rápido possível”, concluiu.