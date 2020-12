Barra do Piraí registra 40 novos casos positivos de Covid-19

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2020, 11:01 horas

Barra do Piraí- O Boletim Municipal Epidemiológico desta sexta- feira, dia 04, confirmou 40 novos casos positivos de Covid-19, com a nova atualização desta sexta-feira, 04, o município está com um total de 1427 casos confirmados, sendo que 1199 pacientes estão recuperados, 138 se encontram em isolamento domiciliar e 13 se encontram internados.

Atualmente o município de Barra do Piraí está com um total de 77 óbitos por Covid-19.

De um total de 13 pacientes confirmados para Covid-19, 13 estão internados no hospital Regional Zilda Arns.

Entre os casos suspeitos da doença, no momento apenas um paciente permanece internados na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí, e nove suspeitos se encontram ocupando leitos clínicos. Há também mais três suspeitos ocupando leitos clínicos no hospital Maria de Nazaré.

A unidade possui ainda, 25 leitos livres em enfermarias e 9 em UTI.