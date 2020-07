Barra do Piraí registra 535 casos confirmados pela Covid-19 e 472 recuperados da doença

Matéria publicada em 15 de julho de 2020, 19:10 horas

Barra do Piraí – Barra do Piraí contabiliza 535 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Destes, 472 já estão recuperados da doença, 27 estão em isolamento domiciliar, além de 29 mortes decorrentes da doença.

O município tem sete pacientes internados por coronavírus, sendo que três estão na Santa Casa de Barra do Piraí; dois no Hospital Santa Maria, em Barra Mansa; e um no Hospital Unimed, em Volta Redonda. Os outros quatro estão internados em hospitais da rede privada.