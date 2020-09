Barra do Piraí registra 887 casos confirmados e 48 óbitos por coronavírus

Matéria publicada em 31 de agosto de 2020, 17:57 horas

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí atualizou os dados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta segunda-feira (31). O município segue com 48 mortes decorrentes da doença desde sexta-feira (29) e chegou a 887 casos confirmados. Destes, 782 já estão recuperados, 50 estão em isolamento domiciliar, além de sete que estão internados em hospitais particulares de Barra Mansa e Volta Redonda.

Com isso, o monitoramento de leitos atualmente está em: dois pacientes suspeitos estão internados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), e três pacientes suspeitos estão internados em leitos clínicos.

Barra do Piraí tem 34 leitos clínicos e 08 leitos de UTI públicos municipais disponíveis para tratamento da Covid-19.