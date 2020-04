Barra do Piraí registra a terceira morte por coronavírus

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 12:12 horas

Barra do Piraí – O prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, confirmou a terceira morte no município, através de uma divulgação nas redes sociais na noite de terça-feira (21). O prefeito não deu mais detalhes sobre o óbito, mas destacou que transmitirá uma live por volta das 16h desta quarta-feira (22) para dar informações sobre o caso e trazer novas atualizações sobre o combate ao novo coronavírus em Barra do Piraí.

– Recebemos o resultado daquele terceiro óbito, tratado, até então, como suspeito, confirmando oficialmente, pelo Laboratório Central, que a causa do óbito foi a síndrome respiratória causada pelo novo coronavírus. Com isso, são três casos confirmados de mortes por Covid-19 em Barra do Piraí e dois ainda em análise – explicou Mário Esteves.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Barra do Piraí tem 14 casos confirmados de Covid-19 e todos estão sendo acompanhados pela secretaria.

O prefeito destacou que a retomada de alguns setores do comércio é um dos assuntos que será anunciado na live de hoje.

– Daremos informações atualizadas da pandemia em nossa cidade e instruções aos comerciantes, acompanhando o movimento que o governador Wilson Witzel vem fazendo, de sinalização de que haverá a volta progressiva das atividades comerciais a partir do dia 1º de maio. A previsão do relaxamento social para igrejas, ônibus e determinados tipos de lojas incluirá regras rigorosas, por isso, é fundamental que os comerciantes já comecem a se preparar – concluiu o Mário Esteves.