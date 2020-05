Barra do Piraí registra cinco pacientes internados no Hospital Regional em Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 19:46 horas

Barra do Piraí e Volta Redonda – A prefeitura de Barra do Piraí publicou o ultimo boletim epidemiológico na noite desta sexta-feira (29), destacando que o município possui 138 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Destes 138 infectados, 11 estão internados, sendo que cinco estão no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda; os outros seis estão na Casa de Saúde Santa Maria em Barra Mansa (03), na Santa Casa em Barra do Piraí (02) e na Unimed 24h em Barra do Piraí (01).

Segundo o boletim, 18 pessoas estão passando pelo isolamento domiciliar , 93 á estão recuperados da doença, pois já passaram pelo período de 14 dias de isolamento sem apresentarem piora no quadro de sintomas.

Barra do Piraí segue com 16 óbitos confirmados pela Covid-19.