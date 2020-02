Barra do Piraí registra primeiro caso de sarampo

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2020, 13:16 horas

Um homem, de 48 anos, foi confirmado com a doença após exames realizados na segunda-feira (27)

Barra do Piraí – O município de Barra do Piraí regista o primeiro caso de sarampo de 2020. De acordo com informações da prefeitura, trata-se de um homem, de 48 anos, cujo resultados confirmaram a doença após ele realizar exames em um hospital particular, na última segunda-feira (27).

O homem, que não foi identificado, já foi medicado, recebeu alta e aparenta estar bem. Pessoas próximas a ele já foram imunizadas com a vacina contra o sarampo para evitar contaminação.

Dia D

Este sábado é o Dia D de combate ao sarampo em todos os postos de saúde abertos para a campanha nacional de vacinação contra a doença de todos os municípios.

Em Barra do Piraí, a vacinação são voltadas para crianças de seis meses a dois anos de idade, além de jovens e adultos até 49 anos de idade.

Sarampo

Sarampo é uma doença que se propaga facilmente, pois passa pelo ar através da tosse e de espirros.

Os sintomas acontecem apenas de 10 a 14 dias após a exposição, incluindo tosse, coriza, olhos inflamados, dor de garganta, febre, irritação na pele com manchas vermelhas.

A propagação também pode ser por contato com a pele, por toque em uma superfície contaminada, por saliva e até mesmo de mãe para um bebê durante a gravidez, parto ou amamentação.