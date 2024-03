Barra do Piraí se mobiliza no ‘Dia D contra a Dengue’

Volta Redonda – A prefeitura de Barra do Piraí aderiu à campanha “Dia D contra a Dengue”, em diferentes bairros e distritos do município, com ações realizadas no sábado (2). As equipes da Vigilância em Saúde, Combate de Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) visitaram diversas localidades orientando a população, distribuindo panfletos e vistoriando residências e terrenos baldios.

O “Dia D contra a Dengue” foi uma ação promovida pelo Ministério da Saúde, depois que vários estados do país decretaram epidemia de dengue. Em Barra do Piraí, foram confirmadas 90 pessoas com o vírus na semana passada. Uma pessoa morreu vítima de dengue hemorrágica em 2024. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro decretou epidemia no estado, o que alertou, ainda mais, a população para cuidados mais assertivos.

De acordo com o secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, as ações vão ao encontro do que o Governo do Estado preconiza, com relação à conscientização.

Água parada

O chefe da pasta lembrou que mosquito da dengue gosta de água parada para a reprodução das larvas. Ele relembra, ainda que, mesmo o poder público fazendo a sua parte, a população precisa agir, uma vez que, 75% dos focos encontrados estão dentro de residências.

“Pelos estudos, de cada quatro focos encontrados, três estão dentro de nossos quintais, de nossas casas. Portanto, o ‘Dia D’ se faz importante para conscientizar a população. Mas, se a gente não fizer a nossa parte, os mosquitos vão se reproduzir gradativamente, após essas fortes chuvas. Isso pode contribuir para a formação de focos. Assim, retire dez minutos do seu dia, em família, para acabarmos com esse mal”, frisa Dione.

O prefeito Mario Esteves alerta a população para que participe da prevenção. “Não podemos ficar inertes a este momento, e, enfrentar com coragem este mal, se faz necessário. O evento do último final de semana será repetido várias vezes. Alerte a quem tem imóveis fechados a abrir para as nossas equipes de saúde. E, você, que ainda não agiu, faça a sua parte contra o mosquito. Assim, poderemos salvar vidas, inclusive a sua”, ressalta o chefe do Executivo.

