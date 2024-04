Barra do Piraí: Secretaria de Ambiente apoia audiência pública do Promea

Barra do Piraí – A Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Ambiente, está apoiando mais uma realização do Comitê da Bacia Hidrográfica do Guandu RJ, a audiência pública do Programa Municipal de Educação Ambiental (Promea). O evento acontece dia 02 de maio, de 9 às 12 horas, no auditório da Secretaria de Educação, localizado na rua Tiradentes, 122, Centro.

A audiência ainda conta com a parceria da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap) e da Myr Projetos Sustentáveis, que convidam a população para participar do processo de elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental (Promea), através de uma consulta pública.

Para o secretário de Ambiente, Francisco Barbosa Leite, iniciativas como essa são essenciais na medida em que ampliam a participação popular nos assuntos relacionados ao setor.

“Essa iniciativa pretende ampliar a participação social de toda a população e de setores interessados na discussão acerca da Educação Ambiental, mobilizando a sociedade para apontar suas demandas e necessidades no âmbito municipal. Esse é um momento para que os barrenses possam contribuir com informações adicionais, críticas e sugestões.”, aponta o secretário.

O Promea é um guia de diretrizes e desejos construídos coletivamente usado como base para a construção de toda política e atividades municipais de educação ambiental. O prefeito Mario Esteves reforça a importância de manter a população próxima das tratativas ambientais, tendo em vista que a participação pública fortalece a legitimidade das medidas adotadas.

“Essa consulta pública é essencial para garantir que a comunidade tenha voz na definição das políticas e ações ambientais que irão afetá-la diretamente. Ao envolver os cidadãos nesse processo, é possível obter uma variedade de perspectivas, conhecimentos e preocupações, enriquecendo o programa e aumentando sua eficácia”, finaliza o prefeito.