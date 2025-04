Barra do Piraí sedia encontro para fortalecer produção no Vale do Café

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí promoveu o Arranjo Produtivo Local (APL) do Vale do Café, na Fazenda Ponte Alta, na terça-feira (29). O encontro reuniu autoridades e produtores da região, com início às 13h30, e teve como foco o fortalecimento da produção de café, queijo e cachaça.

Dois pontos se destacaram, a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Pesagro), que permitirá a implantação de um laboratório de café, e a apresentação do Agrofundo, linha de financiamento para produtores.

O presidente da Pesagro, Paulo Renato Marques, comentou, “É uma honra estarmos aqui na APL do Café em Barra do Piraí representando nosso secretário Dr. Flávio, onde assinamos um Acordo de Cooperação Técnica para implantação do laboratório de café que irá atender toda a região, um local que vem crescendo muito e que tem tudo para dar ainda mais condições aos produtores”.

Wanderson Farias, assessor especial da Secretaria Estadual de Turismo e coordenador do Turismo no Vale do Café, também destacou avanços.

“O APL, Arranjo Produtivo Local do Vale do Café, lançado em 2020, no Fórum do Café em Vassouras, tem o objetivo de apoiar quem produz e incentivar novos produtores. Para isso, o APL conta com apoios importantes do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio das Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo; da Pesagro; do Sebrae; da Emater; e de outros parceiros importantes.

Com o bom andamento deste trabalho, observamos desdobramentos positivos, como a criação da primeira Associação dos Cafeicultores do Vale do Café, a ASCAV, e também a Associação dos Queijeiros de Valença no Vale do Café, a AQV, e rotas turísticas que fomentam o projeto da Aetur-RJ de Turismo Rural. Essas são ações importantes que têm o apoio e orientação do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca”.

O APL é resultado de parceria entre as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo, Pesagro, Sebrae, Emater, TurisRio, Sicomércio de Barra do Piraí, Ascav, Ascarj, ABIH, AQV e a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.

Na abertura, a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Curdi, reforçou a importância do APL.

“Promover a união entre produtores, parceiros e instituições em prol do desenvolvimento regional é uma das prioridades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O Arranjo Produtivo Local (APL) representa um passo significativo para fortalecer a cadeia do café e incentivar o turismo rural na região. O APL do Vale do Café demonstra como tradição, excelência e inovação podem se complementar para impulsionar a economia do estado do Rio de Janeiro”.

A prefeita Katia Miki também destacou os impactos positivos.

“O trabalho desempenhado pelo Governo do Estado, os municípios e os demais parceiros tem um enorme potencial.

Tenho certeza de que, por meio desse esforço, nossa região terá ainda mais visibilidade e reconhecimento. Meu desejo é que não apenas Barra do Piraí cresça na agropecuária e no turismo, mas que todas as cidades do Vale do Café se desenvolvam.

Esse é um trabalho conjunto, fruto de muita entrega, dedicação e comprometimento. Expresso minha mais sincera admiração aos produtores de queijo, café, cachaça e demais produtos agropecuários da região, por levarem nosso nome para todo o Brasil”.

Após a abertura, o evento seguiu com painéis temáticos:

– “Apresentação APL”, com a secretária Fernanda Curdi;

– “Indicação Geográfica do Café e Mapeamento Cafés Especiais”, com Aline Barreto (Sebrae) e Ana Claudia Peixoto (consultora);

– “Turismo Rural da Setur-RJ”, com Marco Paes (TurisRio);

– “Soluções para o setor de cachaça”, com Joyce Patrocínio (Sebrae);

– “Agrofundo – Financiamento para os produtores de Café, Cachaça e Queijo”, com Ronaldo Soares, coordenador do Agrofundo.

Participaram também Ana Paula Caldas (secretária estadual de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar), Marco Paes (vice-presidente da TurisRio), Tadeu Oliveira (secretário de Turismo de Barra do Piraí), José Carlos Gervazoni (presidente da Fiperj), Jorge Guilherme Aiex (presidente do Sicomércio), Paola Tenchini (coordenadora do Sebrae Médio Paraíba) e outras autoridades.