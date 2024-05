Barra do Piraí: Subsecretaria da Mulher promove roda de conversa sobre “Mulher, Família e Resiliência”

O prefeito Mario Esteves lembra da importância do fortalecimento da rede de apoio feminina. “É crucial a consolidação do apoio feminino. É essencial a mulher saber que existe uma rede que desempenha o papel de ajudá-la a atravessar os obstáculos. Rodas de conversa, apoio jurídico, psicológico, tudo isso é uma forma de ajudar a mulher a criar resiliência”, finaliza Mario.

Barra do Piraí – A Subsecretaria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher (SMPPM) promoveu uma roda de conversa com participação da mentora e terapeuta sistêmica Ana Paula Cardoso, com o tema “Mulher, Família e Resiliência”, na sexta-feira (24).