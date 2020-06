Barra do Piraí tem 215 recuperados dos 258 casos confirmados de Covid-19

Matéria publicada em 4 de junho de 2020, 19:18 horas

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o boletim epidemiológico de Barra do Piraí, na noite desta quinta-feira (04). Segundo o boletim, o número de casos recuperados subiram de 213 para 215 nas últimas 24 horas. O município tem 258 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, sendo que 15 estão em isolamento domiciliar.

Dos casos confirmados, 10 pessoas estão internadas sendo que cinco estão no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda; um está no Hospital Santa Maria, em Barra Mansa; três na Santa Casa em Barra do Piraí; e um na Unimed do município.

Barra do Piraí segue com 18 óbitos confirmados pela Covid-19.