Barra do Piraí tem 655 casos confirmados e 580 recuperados do novo coronavírus

Matéria publicada em 27 de julho de 2020, 19:40 horas

Barra do Piraí – Município contabiliza 655 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, sendo que 580 já estão recuperados da doença, 29 estão em isolamento domiciliar, além de 41 óbitos causados pelo vírus. Dos casos confirmados, 29 estão em isolamento domiciliar e cinco estão internados com a doença. Destes estão três mulheres de 55, 65 e 88 anos, além de dois homens de 67 e 69 anos. Eles estão internados em hospitais de Barra do Piraí, Barra Mansa e Volta Redonda.

Dos 34 leitos clínicos disponíveis para tratamento da Covid-19, três estão sendo ocupados. Destes, dois são pacientes suspeitos e um com a Covid-19. Já dos sete leitos de UTI, três estão sendo ocupados por pacientes com suspeita da doença.