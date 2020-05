Barra do Piraí tem 80 casos confirmados e 57 recuperados da Covid-19

Matéria publicada em 20 de maio de 2020, 18:26 horas

Barra do Piraí – O município tem 80 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, sendo que 57 pacientes estão recuperados da doença, ou seja, já passaram pelos 14 dias de isolamento domiciliar sem apresentar piora nos sintomas. De acordo com o novo boletim epidemiológico do município, há seis pacientes em isolamento domiciliar e cinco internados. Barra do Piraí tem 13 mortes confirmadas pela doença. Os dados foram atualizados na noite desta quarta-feira, dia 20.