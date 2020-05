Barra do Piraí tem mais dois recuperados pela Covid-19 e total vai a 93

Matéria publicada em 28 de maio de 2020, 19:01 horas

Dos 134 confirmados, 17 estão em isolamento domiciliar e oito internados

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí divulga a atualização do número de casos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta quinta-feira (28). O total de confirmados segue em 134 desde quarta-feira (27), mas o número de recuperados subiu de 91 para 93, em 24 horas. Com isso, boa parte dos infectados passaram pelo período de 14 dias de isolamento sem apresentar piora no quadro de sintomas.

Barra do Piraí tem 17 pessoas em isolamento domiciliar, além de oito pacientes internados. Cinco estão no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, um está na Casa de Saúde Santa Maria, em Barra Mansa, um na Santa Casa em Barra do Piraí e um na Unimed 24h, em Barra do Piraí.