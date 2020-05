Barra do Piraí tem mais três casos confirmados de Covid-19 e total chega a 53

Matéria publicada em 9 de Maio de 2020, 18:39 horas

Segundo o último boletim epidemiológico, 32 pessoas já estão recuperadas da doença

Barra do Piraí – Barra do Piraí confirma mais três casos de coronavírus no município chegando ao total de 53 pessoas contaminados. As vítimas, dois homens de 49 e 66 anos, e uma mulher de 28. A prefeitura não destacou o estado de saúde deles.

Dos 53 casos confirmados, 32 são considerados recuperados, ou seja, os pacientes passaram pelo período de isolamento domiciliar por 14 dias sem apresentar piora no quadro de sintomas. Quatro pacientes seguem internados, e o município se mantém com seis óbitos decorrentes a Covid-19.