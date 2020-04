Matéria publicada em 25 de abril de 2020, 08:36 horas

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí confirmou que mais um morador da cidade foi infectado pelo coronavírus, e desenvolveu os sintomas da Covid-19. Com isso, o número de pacientes confirmados com a doença chega a 15.

São ainda 67 casos suspeitos e 15 pessoas em isolamento. Não há internados por coronavírus na rede pública da cidade.