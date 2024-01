Barra do Piraí tem nova subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí deu posse, nesta segunda-feira (15), à subsecretária que irá coordenar a Subsecretaria de Políticas Públicas para a Mulher. A responsável pela pasta, Nadjanaira Nascimento, a Nadja, falou sobre a sua principal função: acolher e prover assistência para mulheres que sofreram ou sofrem qualquer tipo de violência, seja ela psicológica, física, patrimonial ou sexual.

Segundo Nadja, a estrutura sob sua coordenação contará com as gerências para fornecer o que for necessário: psicólogos, ginecologistas, advogados e o Sistema Nacional de Emprego (Sine), para que as mulheres consigam entrar no mercado de trabalho e se desvencilhar de um agressor.

“O nosso objetivo é formar um time que será a representatividade da mulher que está em um ambiente de agressão. Temos o desafio de melhorar ainda mais na cidade as políticas públicas voltadas às mulheres”, ressaltou a subsecretária. A posse em livestream contou com a presença de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim) e do governo municipal.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, falou sobre a nova estrutura e os seus acolhimentos. “É estrutura de subsecretaria com a importância de uma secretaria. Ela irá funcionar associada a Assistência Social e a Saúde. Teremos advogadas, psicólogas, assistentes e muitas outras. Tudo para acolher a mulher e dar toda a orientação de que ela precise. É um exército de mulheres que irá cuidar de todas as mulheres. Então, se você passa por qualquer tipo de agressão venha até nós. Essa grande equipe de mulheres irá te respaldar”, concluiu Esteves.