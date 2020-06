Barra do Piraí tem nove pessoas infectadas com o novo coronavírus

Matéria publicada em 22 de junho de 2020, 19:19 horas

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí divulgou o boletim epidemiológico desta segunda-feira (22), destacando que o município possui nove moradores infectados com o novo coronavírus. De acordo com o boletim, são 338 casos confirmados, sendo que 305 já estão recuperados, além de 24 óbitos decorrentes da Covid-19.

Com isso, sobram nove pessoas com o vírus ativo na cidade, sendo que oito estão em isolamento domiciliar e uma internada na CTI da Santa Casa. Barra do Piraí possui nove leitos de CTI e 33 leitos clínicos voltados para tratar pacientes com a Covid-19.