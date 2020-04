Barra do Piraí tem novo caso de coronavírus e número vai para um total de três

Matéria publicada em 8 de abril de 2020, 09:16 horas

Crescimento foi de 33,3% em cinco dias

Barra do Piraí – Barra do Piraí tem mais um caso confirmado de Covid-19, o que eleva para um total de três pessoas infectadas pelo coronavírus. A nova vítima é uma mulher, seu estado de saúde é estável e ela está em isolamento domiciliar.

A secretaria de Saúde do município destacou que uma equipe de vigilância epidemiológica está monitorando a paciente e acompanhando as pessoas que tiveram contato com ela. Barra do Piraí tem 11 casos suspeitos de Covid-19 aguardando o resultado dos exames, sendo que todos estão em isolamento domiciliar.

Os primeiros casos no município foram divulgados na última sexta-feira (03), onde um casal atestou positivo a Covid-19. Eles continuam bem e em isolamento domiciliar.