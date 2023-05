Barra do Piraí tem o primeiro ‘servidor público pet’ do Brasil; veja vídeo

Matéria publicada em 7 de maio de 2023, 08:41 horas

Imagem: Redes Sociais

Barra do Piraí – O prefeito Mario Esteves assinou um decreto diferente. Nele, torna o cão Morcego o primeiro ‘servidor público pet’ do país. De acordo com Mario, a assinatura do documento teve por objetivo dar visibilidade ao trabalho de resgate e adoção responsável de cães e gatos.

O cão Morcego, segundo a prefeitura, foi vítima de maus tratos ao ser jogado do alto de uma ponte, oito meses atrás. Foi resgatado por profissionais da Superintendência de Bem-estar Animal. Atendido pela equipe médica do órgão e do Lar de Passagem São Francisco de Assis, Morcego conseguiu se recuperar e foi adotado pelo Poder Público como servidor do município. A partir de agora, diz o prefeito Mario Esteves, Morcego vai morar na prefeitura e ser cuidado pela administração municipal.