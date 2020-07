Barra do Piraí tem pacientes internados por Covid-19 em Barra Mansa, Volta Redonda e Vassouras

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 20:47 horas

Barra do Piraí – Barra do Piraí tem dois casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e chega ao total de 503. O número de internados também aumentou nas últimas 24 horas, subindo de seis para sete. São homens de 45, 57, 62, 63, 64, 69 e 84 anos de idade que estão internados na Santa Casa de Barra do Piraí , no Hospital Santa Maria de Barra Mansa, no Hospital Unimed de Volta Redonda e no Hospital Universitário de Vassouras.

Dos casos confirmados, 379 estão recuperados e 89 em isolamento domiciliar, além de 28 óbitos confirmados.

Barra do Piraí possui cinco leitos de UTI ocupados, sendo três pacientes suspeitos e dois confirmados. Dos 19 leitos clínicos, quatro estão ocupados, sendo quatro casos suspeitos.