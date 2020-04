Barra do Piraí tem segunda morte suspeita por coronavírus

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 15:11 horas

Barra do Piraí- O prefeito Mario Esteves emitiu um comunicado da segunda morte registrada em Barra do Piraí, sob a suspeita de ter sido causada por coronavírus. Um idoso, de 89 anos, era vizinho da primeira vítima, cuja confirmação do óbito provocado pela doença saiu na contraprova feita pelo Laboratório Central (Lacen), no Rio de Janeiro.

De acordo com o prefeito, o idoso chegou com quadro muito agravado, já descontrolado, apresentando todos os sintomas característicos da síndrome respiratória causada pelo novo coronavírus. Mario Esteve explicou que o resultado do exame, que vai comprovar a causa da morte, será divulgado em breve. O prefeito ainda ressaltou as medidas de isolamento social no município.