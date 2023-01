Barra do Piraí terá abastecimento de água interrompido nesta terça-feira - Diário do Vale

Barra do Piraí terá abastecimento de água interrompido nesta terça-feira

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 11:39 horas

Oito bairros serão afetados; recomendação é de que a população economize água

Barra do Piraí – A Secretaria de Água e Esgoto da Prefeitura de Barra do Piraí informa que a Estação de Tratamento de Água Nelson Carneiro está com suas atividades interrompidas, na manhã desta terça, 10. O motivo é que a Light não está bombeando água onde é feita a captação. Apenas uma bomba estaria funcionando, dificultando o trabalho da secretaria. Por conta disso, não há como captar, e, portanto, pede que a população economize água.

Os bairros afetados pela manutenção são Asa Branca, Cantão, Areal, Boa Sorte, Asilo, Maracanã, Vargem Grande e Grota do Neném.