Barra do Piraí terá centro de atendimento a pacientes oncológicos e seus familiares

Barra do Piraí – O prefeito Mario Esteves, deu o pontapé para lançar o Centro Especializado de Atendimento de Pacientes Oncológicos e Familiares, que vai atuar como suporte às pessoas com câncer no município. A iniciativa está ligada, também, aos serviços de apoio aos familiares destes assistidos, e será administrada pela Secretaria de Saúde. O evento de lançamento aconteceu no sábado (13), no Auditório Ronald de Carvalho, no Hospital da Santa Casa.

Segundo o secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, o Centro Especializado de Atendimento de Pacientes Oncológicos e Familiares não trata de retirar, de hospitais da região, as assistências realizadas em parceria com o Instituto Nacional do Câncer (Inca). No entanto, pretende apoiar terapias para pacientes e ampliar o apoio medicinal e assistencial aos barrenses.

“Muitas vezes, a pessoa com câncer, ao receber o diagnóstico, não sabe bem quais as primeiras atitudes a tomar; é um baque, um choque. Se a família não estiver junto dela, a recuperação acaba sendo mais conturbada. Com o centro, haverá possibilidade de um apoio a mais, sempre com o cuidado e o carinho que o paciente merece”, aponta o chefe da pasta de Saúde, acrescentando que até o setor de Transporte Fora do Domicílio (TFD) será diferente, com mais assertividade às atividades do setor de oncologia.

De acordo com o que prevê o projeto, que será encaminhado para apreciação da Câmara Municipal, o Centro Especializado de Atendimento de Pacientes Oncológicos e Familiares vai possuir, além de médicos especialistas, o Programa da Segunda Opinião Médica, terapias para pacientes e cuidadores, medicamentos além do que é fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nutricionista e a possibilidade de adesão ao Serviços de Telemedicina e outros.00

“Hoje, Barra do Piraí possui cerca de 500 pacientes em tratamento de oncologia. É uma realidade. Apesar de termos hospitais regionais como referência nesse cuidado, não podemos nos furtar em ‘furar essa bolha’ e caminhar paralelo ao que tem nos oferecido. E, estar com a família nessa hora, é ouvir não somente aquele que está em tratamento, mas também o seu suporte fraternal. A administração municipal deseja caminhar à frente, em temas sensíveis como este”, finaliza Mario.