Barra do Piraí terá novo parque elétrico

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 10:46 horas

Empresa “Luz do Vale “vai substituir os mais de nove mil pontos de iluminação pública do município

Barra do Piraí – O município de Barra do Piraí terá um novo parque elétrico neste ano de 2020. A prefeitura realizou o processo licitatório para escolher a empresa que vai substituir todos os mais de nove mil pontos de iluminação pública, no mês de janeiro. A empresa “Luz do Vale” vai começar o processo de troca em cerca de dez dias.

As trocas começarão no Vale do Ipiranga, que contempla várias residências, e em breve receberá mais dois blocos, com 600 casas do programa “Minha Casa Minha Vida”.

O processo de substituição do parque de iluminação prevê a troca de 100% das luzes, que passará a ser de LED. A prefeitura acredita que falta de lâmpadas nos postes vá acabar tendo uma empresa responsável pela troca das lâmpadas ou fiscalização dos locais pouco iluminado.

O secretário de Serviços Públicos, Rodrigo Batista do Nascimento, disse que isto será possível a partir das reclamações feitas a um Call Center da empresa vencedora.

– A Luz do Vale terá toda a estrutura apropriada a atender à população, tendo, a mesma, a operacionalização voltada aos anseios dos moradores de Barra do Piraí. Sabendo disso, a população poderá comunicar à empresa e, acreditamos, que esse problema tende a acabar em curto prazo – destacou Rodrigo, acrescentando que, a mudança não vai onerar em nada o contribuinte.

A partir do dia 10 de março, aniversário de Barra do Piraí, quando todo o Vale do Ipiranga estiver coberto pela mudança à lâmpadas de LED, a troca do parque de iluminação continua, vindo dos distritos da Califórnia, Ipiabas, Dorândia, Vale Verde e São José do Turbo para o Centro e demais bairros.

A expectativa é que, em até seis meses, todo município tenha iluminação 100% LED.